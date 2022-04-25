Репетиции парада ко Дню Победы перекроют движение в центре Петербурга

Репетиции парада ко Дню Победы перекроют движение в центре Петербурга
Парад Победы. Фото: пресс-служба ЗВО

В Петербурге будет ограничено движение транспорта из-за репетиций и торжественного парада в честь Дня Победы.

Как сообщили в Комитете по транспорту, движение закроют 28 апреля с 14:00 до 18:30, 5 мая с 14:00 до 18:30 и 7 мая с 7:00 до 12:30 на наб. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, Миллионной ул., наб. Зимней канавки, Дворцовой и Адмиралтейской наб., на Невском пр. от Садовой ул.до Дворцового проезда.

С 12-ти ночи 26 апреля до 12:30 9 мая будет запрещена остановка на наб. Мойки от Невского пр. до Певческого моста, проезд вдоль домов № 4 и № 6-8 по Дворцовой пл. и Миллионной ул. от Дворцовой пл. до Мраморного переулка.

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