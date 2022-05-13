Синоптик назвал самый сильный по осадкам день в Петербурге за последние 5 месяцев

Вчерашний день, 12 мая, как оказалось, стал самым «мокрым днем» с прошлогодней осени. До этого момента выигрывало в этом плане только 30 ноября 2021 года.

Март и апрель в этом году выдались достаточно сухими, заметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Однако несмотря на это вчерашний дождь хорошо прибил всю пыль и грязь, став самым значительным за последние пять месяцев.

Отмечается, что в четверг умеренный дождь прошел прямо через центр города, на этот раз не обойдя его стороной. Вчера днем в Петербурге выпало около 10 мм осадков, а чуть меньше по югу города. Как выяснилось, последний раз более сильные осадки наблюдались в Санкт-Петербурге только 30 ноября 2021 года, когда за сутки отметилось 19,9 мм. Правда, тогда речь шла о снеге, с которого и начался зимний снежный сезон. В то время высота снежного покрова в городе составила 16 см и в дальнейшем только прибывала.

В выходные погода в городе не будет сильно меняться, заверил синоптик. Температура воздуха днем может быть до +15 градусов, а в воскресенье пойдет дождь, а уже на следующей неделе ожидается похолодание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге 13 мая ожидается сильный ветер. Синоптики предупреждают, что его порывы могут достигнуть 17 м/с.