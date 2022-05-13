Жителей Петербурга предупредили о бушующем ветре в пятницу

Жителей Петербурга предупредили о бушующем ветре в пятницу
Жителей Петербурга предупредили о бушующем ветре в пятницу. Фото: Baltphoto

В Северной столице 13 мая ожидается сильный ветер. Синоптики предупреждают, что его порывы могут достигнуть 17 м/с.

Как сообщают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», Санкт-Петербург посетит сильный северо-западный, западный ветер со скоростью до 17 м/с. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по Петербургу.

Кроме того, местами пройдут дожди. По данным специалистов, температура воздуха в течение дня будет варьироваться от 13 до 15 градусов. Атмосферное давление днем существенно меняться не будет.

Горожанам рекомендуется обходить рекламные щиты и другие неустойчивые конструкции, а также не парковать автомобили под деревьями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пятницу, 13 мая, в Санкт-Петербурге будет относительно прохладно и с небольшими дождями. Специалист по погоде рассказал. что Северная столица остается под влиянием тыловой части циклона, центр которого выходит на юго-запад Архангельской области.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб прогноз усиление ветра ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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