Пятница 13 в Петербурге будет на пару градусов холоднее климатической нормы

Пятница 13 в Петербурге будет на пару градусов холоднее климатической нормы. Фото: pexels

Пятница 13 в Петербурге будет на пару градусов холоднее климатической нормы. Фото: pexels

В пятницу, 13 мая, в Санкт-Петербурге будет относительно прохладно и с небольшими дождями.

Теплые деньки продолжают сменять дожди. Сегодня, 13 мая, Северная столица остается под влиянием тыловой части циклона, центр которого выходит на юго-запад Архангельской области. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях.

Петербуржцев предупредили, что в регионе все еще сохраняется облачная с прояснениями погода, а местами стоит ждать небольших дождей. Температура воздуха при этом окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Таким образом, столбик термометра за день может достичь 13-15 градусов, а по области дойти от 11 до 16 градусов. Синоптик также рассказал о западном порывистом ветре со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Тем не менее Леус обещал более теплую субботу. По мнению синоптика, 14 мая существенных осадков не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ближайшую неделю в Петербурге будет стоять теплая, но немного дождливая погода, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.