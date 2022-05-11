Синоптик Колесов: петербуржцев ждет теплая неделя с дождями

Неделя в Петербурге будет теплой, но дождливой. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Неделя в Петербурге будет теплой, но дождливой. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ближайшую неделю в Петербурге будет стоять теплая, но немного дождливая погода.

Как сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, погода в среду, 11 мая, обещает быть очень теплой — воздух погреется до 18 градусов тепла.

Средняя суточная температура в ближайшую неделю будет держаться на уровне 9-11 градусов. Будет тепло, но жаркой погоды пока не предвидится. В некоторые дни ожидаются дожди и западный ветер. Днем в городе будет 13-15 градусов тепла.

Похолодание вернется в Петербург на следующей неделе. Если до города доберется арктический воздух от циклона, то суточная температура может вновь опустится до 7-8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потепление до +17 придет в Петербург вместе с дождями.