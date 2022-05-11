Потепление до +17 придет в Петербург вместе с дождями

Жителей Северной столицы в среду, 11 мая, ждет теплая, но дождливая погода.

По данным синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня погоду в Петербурге будет формировать теплый сектор обширного циклонического вихря. Он принесет облачную с прояснениями погоду и потепление. Но также его стараниями в городе пройдут дожди, они ожидаются во второй половине дня.

Воздух прогреется до +15-17 градусов. В Ленобласти температура воздуха составит +13-18 градусов. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и достигнет 753 миллиметров ртутного столба.

Завтра, 12 мая, в городе на Неве вновь прогнозируются дожди, особенно ближе к вечеру. При этом петербуржцев ждет небольшое похолодание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что центр Петербурга отмывали с шампунем после майских праздников.