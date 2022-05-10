Центр Петербурга отмывали с шампунем после майских праздников

В праздничные дни коммунальные предприятия Северной столицы работали в усиленном режиме. Так, в День Победы, 9 мая, улицы убирали более 600 единиц техники.

Кроме техники в праздники убиралось и большое количество работников ручного труда. Только 9 мая почти тысяча сотрудников помогало привести улицы Петербурга в порядок. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Накануне Дня Победы также заранее была проведена «внеплановая» уборка, где дорожники почистили и помыли те территории, где планировались различные мероприятия. В обще сложности работали 142 машин и 178 дворников.

После шествия, концертов и салюта на уборку центральных улиц отправили ещё 154 машин и 130 дворников. Отмечается, что все центральные магистрали были тщательно вымыты с шампунем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют.