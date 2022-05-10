День Победы в Петербурге завершился праздничным салютом у Петропавловской крепости

День Победы в Петербурге завершился праздничным салютом у Петропавловской крепости. Фото: пресс-служба Смольного

День Победы в Петербурге завершился праздничным салютом у Петропавловской крепости. Фото: пресс-служба Смольного

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Северной столице прогремел праздничный салют.

В завершении дня 9 мая расчетные батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов и более тысячи фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что каждый залп был поименован. Их дали в честь 77-й годовщины Победы, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в честь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и тд. Также залпы были посвящены важнейшим датам сражений во времена Великой Отечественной войны.

На салют в Петропавловскую крепость пришли посмотреть губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, а также временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал- майор Сергей Рюмшин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России и за ее пределами прошли торжественные мероприятия. Так два масштабных парада завершились в Москве и Петербурге.