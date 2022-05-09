Парады Победы торжественно прошли в Москве и в Северной столице

В честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по всей России и за ее пределами проходят торжественные мероприятия. Два масштабных парада завершились в Москве и Петербурге.

Утром основные парады прошли на Красной площади в Москве и на Дворцовой в Северной столице. Как передает телеканал «Санкт-Петербург», к сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий и в том, и в другом случае пришлось отменить одно из самых зрелищных частей парада — авиационную часть. Подобная ситуация наблюдалась и в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Отмечается, что парад Победы начался ровно в 10 утра. В Москве по Красной площади пронесли флаг России и Знамя Победы. После, были озвучены слова приветствия министра обороны Сергея Шойгу, а следом за этим чеканить шаг начали 11 тысяч человек, 33 пеших расчета. На трибунах разместилось 590 ветеранов, которые слушали речь президента России Владимира Путина.

Президент отметил, что 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю «как триумф нашего советского народа, его сплоченности и духовной мощи», а также подчеркнул, что с годами память о Великой Отечественной войне не меркнет.

Из техники в параде приняла участие та, что сейчас стоит на вооружении. Так, состав механизированной колонны возглавил легендарный танк Т-34. Также здесь можно было увидеть танки Т-14 и Т-90. В общей сложности в механизированной части парада приняли участие 131 единица техники. Завершилось мероприятие на Красной площади тем, что оркестр сыграл и исполнил песню «Родная страна».

Но и в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади парад прошел не менее зрелищно. После приветствия командования на черных блестящих автомобилях ЗИЛ, командующий парадом поздравил бойцов с праздником.

За пешим шествием, в котором приняли участие учащиеся военных вузов, бойцы Росгвардии, будущие спасатели и юнармейцы, двинулась техника. Первым по традиции вышел танк Т-34 у Александровской колонны. Вслед за ним были представлены современные образцы техники, артиллерийские системы, автомобили «Тайфун», четыре береговых ракетных комплекса «Бастион».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице в связи с погодными условиями воздушную часть парада Победы решили отменить.