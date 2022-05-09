В Санкт-Петербурге решили отменить воздушную часть парада Победы из-за погоды

В Санкт-Петербурге в связи с погодными условиями воздушную часть парада Победы решили отменить.

Во время проведения наземной части парада Победы в Санкт-Петербурге диктор объявил, что воздушная часть мероприятия не состоится. Об этом сообщает «Фонтанка».

Причиной отмены воздушного парада стали плохие метеоусловия на трех аэродромах базирования. Кроме того, воздушная часть парада также не состоялась в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре из-за плохой погоды, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее gazeta. spb.ru писала, что в Москве также из-за погодных условий не состоялась воздушная часть парада Победы. В этом году она должна была быть представлена 77 самолётами и вертолётами, что совпадает по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.