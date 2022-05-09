Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погоды

Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погоды. Фото: Pixabay

Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погоды. Фото: Pixabay

В Москве начался парад Победы на Красной площади. Но состояться воздушной части сегодня, 9 мая 2022 года, помешает погода.

Как сообщает пресс-секретарь Кремля Димитрий Песков, воздушная часть парада Победы в Москве отменена из-за погоды. Об этом рассказали РИА Новости.

Воздушная часть в этом году должна была быть представлена 77 самолётами и вертолётами — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

На Красной площади уже присутствует президент России Владимир Путин. В этом году в параде Победы примут участие 11 тысяч человек, в состав механизированной колонны войдёт 131 единица военной техники.

В Санкт Петербурге на Дворцовой площади Петербурга проходит парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что поезда по всей России дадут «Гудок Победы» в честь праздничного 9 Мая. Акция пройдет и на вокзалах Петербурга.