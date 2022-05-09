В честь 9 Мая по всей России раздастся «Гудок Победы»

Поезда по всей России дадут «Гудок Победы» в честь праздничного 9 Мая.

Акция пройдет и на петербургских вокзалах. Ровно в полдень по московскому времени поезда по всей России, находящиеся в пути, дадут победный гудок в память о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что гудок будет слышен пассажирам поездов дальнего следования, электричек, рельсовых автобусов, а также прохожим, жителям населенных пунктов, которые располагаются неподалеку от железной дороги.

Кроме того, победные сигнал дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах «Эшелоны Победы».

Сегодня, 9 мая, в России празднуется 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. В российских городах пройдут парады и шествия «Бессмертного полка».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Ростральных колоннах в Северной столице в честь Дня Победы зажгли огни.