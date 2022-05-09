На Ростральных колоннах загорелось пламя в честь Дня Победы

На Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы зажгли огни.

В понедельник, 9 мая, в честь праздника на Ростральных колоннах будет гореть огонь. Так пламя можно будет наблюдать с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00 часов. Ростральные колонны зажигают в Санкт-Петербурге в честь важных праздников.

Уже, скоро, в 10 часов утра в Северной столице начнётся парад на Дворцовой площади, а после, в 15 часов по Невскому проспекту стартует шествие колонны «Бессмертного полка».

Сегодня, 9 мая, во всей России отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в День Победы, 9 мая, станция петербургского метрополитена «Маяковская» будет не доступна для пассажиров в период с 14:30 до 15:30. Также уже закрыт первый вестибюль станции метро «Невский проспект». Кроме того, на станцию метро «Адмиралтейская» нельзя будет войти с 08:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 часов.