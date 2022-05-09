Сегодня днем в Петербурге целый час не будет работать «Маяковская»

Сегодня днем в Петербурге целый час не будет работать "Маяковская". Фото: Рixabay

Сегодня днем в Петербурге целый час не будет работать "Маяковская". Фото: Рixabay

В День Победы, 9 мая, станция петербургского метрополитена «Маяковская» будет не доступна для пассажиров в период с 14:30 до 15:30.

В связи с праздником в Северной столице меняется график движения сразу шести станций метро. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Так, «Маяковская» закроется на один час, а пересадка между линиями осуществляться не будет. Кроме того, на станцию метро «Адмиралтейская» нельзя будет войти с 08:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 часов.

Ранее сообщалось, что с 08:30 до 22:00 будет работать вестибюль № 2 станции «Невский проспект» с выходом на канал Грибоедова. Первый вестибюль станции уже закрыт до особого распоряжения с 7 утра. На станцию через этот вестибюль какое-то время нельзя будет попасть. Поэтому пассажирам рекомендуется продумывать свой маршрут заранее.