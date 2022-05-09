Первый вестибюль станции «Невский проспект» закрыт для пассажиров

Первый вестибюль станции &#171;Невский проспект&#187; закрыт для пассажиров
Первый вестибюль станции "Невский проспект" закрыт для пассажиров. Фото: Baltphoto

До особого распоряжения с утра закрыли первый вестибюль станции метро «Невский проспект» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что с 7 утра первый вестибюль станции метро «Невский проспект» не работает для пассажиров на вход и выход до особого распоряжения. Об этом сообщает «78.ru».

На станцию через этот вестибюль какое-то время нельзя будет попасть. Поэтому пассажирам рекомендуется продумывать свой маршрут заранее.

Также, сегодня, 9 мая в связи с праздником меняется маршрут наземного транспорта в городе. Таким образом, полностью закроют движение наземного транспорта по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцового проезда. Также, транспорт не будет ходить по Дворцовому проезду, Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка, по площади Восстания тоже нельзя будет проехать.

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