Первый вестибюль станции «Невский проспект» закрыт для пассажиров

До особого распоряжения с утра закрыли первый вестибюль станции метро «Невский проспект» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что с 7 утра первый вестибюль станции метро «Невский проспект» не работает для пассажиров на вход и выход до особого распоряжения. Об этом сообщает «78.ru».

На станцию через этот вестибюль какое-то время нельзя будет попасть. Поэтому пассажирам рекомендуется продумывать свой маршрут заранее.

Также, сегодня, 9 мая в связи с праздником меняется маршрут наземного транспорта в городе. Таким образом, полностью закроют движение наземного транспорта по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцового проезда. Также, транспорт не будет ходить по Дворцовому проезду, Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка, по площади Восстания тоже нельзя будет проехать.