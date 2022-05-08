Наземный транспорт в Петербурге изменит маршруты в День Победы

Петербургский общественный транспорт изменит маршруты из-за праздничных мероприятий в День Победы.

Как сообщил городской «Организатор перевозок», 9 мая полностью закроют движение наземного транспорта по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцового проезда. Кроме того, транспорт не будет ходить по Дворцовому проезду, Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до Кузнечного переулка, а также по площади Восстания.

Ряд маршрутов автобусов и троллейбусов направят в обход закрытых для движения улиц. Трассы общественного транспорта будут изменены с 6:00 до 18:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станции метро Петербурга изменят режим работы в День Победы. Ограничения по работе ждут петербуржцев на станциях «Адмиралтейская», «Горьковская», «Невский проспект», «Маяковская», «Площадь Восстания», «Площадь Александра Невского».