Станции метро Петербурга изменят режим работы в День Победы

Некоторые станции метро будут работать только на выход. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Некоторые станции метро будут работать только на выход. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский метрополитен рассказал, по какому графику будут работать станции в День Победы.

Как сообщили в пресс-службе подземки, 9 мая изменится график работы станций метро в центре Петербурга.

«Адмиралтейская» с 8:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 будет работать только на выход.

Обе станции «Площадь Александра Невского» с 14:00 до 15:30 будут работать только на выход.

Вестибюль «Площади Восстания» с выходом на улицу Восстания с 14:30 до 15:30 будет работать только на выход, а вестибюль с выходом к Московскому вокзалу будет работать как обычно.

«Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта для входа и выхода. Станция в это время также будет недоступна для посадки, высадки и пересадки.

Вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова с 8:30 до 22:00 будет работать только на выход, а другой вестибюль и подземный переход будут закрыты для входа и выхода для особого распоряжения.

«Горьковская» с 20:20 до 21:00 будет работать только на вход.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что саперы обследуют центр Петербурга перед Парадом Победы.