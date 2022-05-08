Станции метро Петербурга изменят режим работы в День Победы

Петербургский метрополитен рассказал, по какому графику будут работать станции в День Победы.
Как сообщили в пресс-службе подземки, 9 мая изменится график работы станций метро в центре Петербурга.
«Адмиралтейская» с 8:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00 будет работать только на выход.
Обе станции «Площадь Александра Невского» с 14:00 до 15:30 будут работать только на выход.
Вестибюль «Площади Восстания» с выходом на улицу Восстания с 14:30 до 15:30 будет работать только на выход, а вестибюль с выходом к Московскому вокзалу будет работать как обычно.
«Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта для входа и выхода. Станция в это время также будет недоступна для посадки, высадки и пересадки.
Вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова с 8:30 до 22:00 будет работать только на выход, а другой вестибюль и подземный переход будут закрыты для входа и выхода для особого распоряжения.
«Горьковская» с 20:20 до 21:00 будет работать только на вход.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что саперы обследуют центр Петербурга перед Парадом Победы.