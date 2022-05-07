Саперы обследуют центр Петербурга перед Парадом Победы

Саперы обследуют центр Петербурга перед Парадом Победы
Саперы Западного военного округа обследуют центр Петербурга. Фото: пресс-служба ЗВО

Дворцовую площадь и улицы Петербурга, где будет проходить Парад Победы, обследуют специалисты саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, саперам предстоит провести инженерную разведку более пяти тысяч квадратных метров территории Дворцовой площади и улиц, по которым во время Парада Победы проедет военная техника.

Перед парадом 9 мая специалисты совместно с минно-розыскными собаками будут искать взрывоопасные предметы. Также к проведению разведки привлекут мобильные комплексы разминирования МИКР.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, по каким петербургским рекам и каналам не смогут проехать катера в День Победы. 9 мая на четыре часа ограничат навигацию для маломерных судов по некоторым рекам и каналам Северной столицы.

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