Стало известно, по каким петербургским рекам и каналам не смогут проехать катера в День Победы

Стало известно, по каким петербургским рекам и каналам не смогут проехать катера в День Победы
Стало известно, по каким петербургским рекам и каналам не смогут проехать катера в День Победы. Фото: "Мостотрест"

В День Победы, 9 мая, на четыре часа ограничат навигацию для маломерных судов по некоторым рекам и каналам Северной столицы.

В пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что в связи с проведением культурно-массовых мероприятий в Петербурге, которые будут посвящены празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, некоторые реки и каналы будут закрыты на несколько часов.

Так, 9 мая с 14.00 до 18.00 для плавания на маломерных судах будут закрыты: река Фонтанка под Аничковым мостом, канал Грибоедова под Казанским мостом и река Мойке под Зеленым мостом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с празднованием Дня Победы петербургские мосты не будут разводить в ночь с 9 на 10 мая. Ещё в 2006 году появилось постановление городского правительства, согласно которому разводить мосты в нерабочие праздничные дни не нужно.

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