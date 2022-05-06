В ночь с 9 на 10 мая отменяется разводка петербургских мостов

В ночь с 9 на 10 мая отменяется разводка петербургских мостов
В ночь с 9 на 10 мая отменяется разводка петербургских мостов. Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»

В связи с празднованием Дня Победы петербургские мосты не будут разводить в ночь с 9 на 10 мая.

В пресс-службе «Мостотреста» рассказали, что мосты в Северной столице не разведутся в ночь на 10 мая. Ещё в 2006 году появилось постановление городского правительства, согласно которому разводить мосты в нерабочие праздничные дни не нужно.

Также сообщается, что в графике разводки мостов произошли некоторые изменения, что связано с небольшим количеством заявок от судоходств. Так, петербургские мосты не всегда будут разводиться в привычном режиме. Некоторые из них могут не разводиться вовсе.

С актуальным графиком разводки мостов петербуржцы и гости города могут ознакомиться на официальном сайте, в мобильном приложении или в социальных сетях «Мостотреста». Петербуржцев просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что залпы праздничного салюта традиционно раздадутся 9 мая в 22:00 у Петропавловской крепости в Петербурге.

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