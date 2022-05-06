Праздничный салют в честь Дня Победы прогремит над Северной столицей в 22:00

Залпы праздничного салюта традиционно раздадутся 9 мая в 22:00 у Петропавловской крепости.

В этом году дивизион Михайловской академии использует 2 салютные батареи в составе установок 2А85 и орудий Д-44. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Отмечается, что в прошлом, 2021, году салют длился 10 минут. За это время было выпущено более 1,5 тысячи фейерверков.

Также, кроме салюта, утром 9 мая на Дворцовой площади ожидается военный парад. По Невскому проспекту можно будет наблюдать шествие «Бессмертного полка», колонна будет нести растяжку с буквой Z.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 мая в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха может быть в районе от +10 до +12 градусов, — это почти также, как в первый майский день, что бывает редко. Восьмого мая из-за очередного циклона в городе снова похолодает.