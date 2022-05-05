В Петербурге День Победы не сможет стать теплее первого майского дня

В Северной столице ожидается потепление после самого холодного на настоящий момент майского дня.

Правда, несмотря на временное тепло, после снова стоит ждать похолодания. Об этом и других погодных изменениях рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем telegram-канале.

Отмечается, что 4 мая стало самым холодным днем с начала месяца, но сегодня прогноз уже значительно теплее, а завтра столбик термометра покажет еще больше. Так, температура воздуха днем, в ближайшие два дня, приблизится в регионе к +15…+20 градусов.

Однако, рано радоваться: уже 8 мая из-за очередного циклона в городе снова похолодает. В итоге, 9 мая в Северной столице максимальная температура воздуха может быть в районе от +10 до +12 градусов, — это почти также, как в первый майский день, что бывает редко.

Колесов заметил, что дальше снова ожидается более теплая погода, поэтому, второй праздничный период станет более теплым, чем первый.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург находится на периферии антициклона, воздушные массы постепенно становятся теплее, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях.