В Северной столице постепенно становится теплее

Санкт-Петербург находится на периферии антициклона, воздушные массы постепенно становятся теплее.

Отмечается, что сегодня, 2 мая, в Петербурге хоть и будет облачно, но все же с прояснениями. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с. В течение дня атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Жители города в предвкушении теплой погоды. Уже сегодня температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, и осадков при этом не ожидается вовсе. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях.

Также специалист подчеркнул, что еще теплее будет завтра, в пятницу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге с приходом весны активизировались клещи. Особую опасность они представляют не только для людей, но и для животных.