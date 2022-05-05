В Северной столице постепенно становится теплее

В Северной столице постепенно становится теплее
В Северной столице постепенно становится теплее. Фото: pixabay

Санкт-Петербург находится на периферии антициклона, воздушные массы постепенно становятся теплее.

Отмечается, что сегодня, 2 мая, в Петербурге хоть и будет облачно, но все же с прояснениями. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с. В течение дня атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Жители города в предвкушении теплой погоды. Уже сегодня температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, и осадков при этом не ожидается вовсе. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях.

Также специалист подчеркнул, что еще теплее будет завтра, в пятницу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге с приходом весны активизировались клещи. Особую опасность они представляют не только для людей, но и для животных.

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