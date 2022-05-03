Петербуржцев с питомцами предупредили о проснувшихся клещах

В Петербурге с приходом весны активизировались клещи. Особую опасность они представляют не только для людей, но и для животных.

Клещам, как выяснилось, все равно на кого нападать: в Юнтоловском заказнике заметили ящерицу с кровососущим насекомым у самого глаза. Бывают даже случаи, что маленькие клещи атакуют жуков. Фотографию опубликовали в ВК-сообществе «Что за птица?».

По данным Роспотребнадзора, только за неделю с 22 по 28 апреля в больницы Петербурга обратились 92 человека, укушенных клещами. Среди них 20 детей. Чаще всего членистоногие нападали в Пушкинском, Красносельском и Колпинском районах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-иммунолог Жемчугов назвал лучшие средства защиты от клещей. При этом специалист отметил, что самое главное — это изолировать голову, так как клещи обожают волосяной покров.