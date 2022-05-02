Врач-иммунолог Жемчугов назвал лучшие средства защиты от клещей

Начинается сезон цветения и, конечно, клещей. Эксперты советуют уделить внимание защите определенных участков тела, на которых любят расположиться насекомые.

Так, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов советует надевать высокие ботинки, спортивные брюки с резинками, а также крутку или кофту на резинках или с манжетами в случае, если отправляешься на природу. Об этом пишет RT.

При этом специалист отметил, что самое главное — это изолировать голову, так как клещи обожают волосяной покров.

После возвращения, скажем, из леса врач советует как можно скорее аккуратно раздеться, осмотреть тело и волосы. Важно, что при укусе клеща человек не чувствует боли, но после может последовать зуд. Эксперт отметил, что если есть возможность, то клеща нужно положить во флакончик, отвезти на анализ на возбудителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что людям, страдающим от аллергии, рекомендуется начать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения, а также чаще проветривать жилое помещение.