Врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении

Врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении
Врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении. Фото: pixabay

Эксперт посоветовал людям, страдающим от аллергии, начать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения, а также чаще проветривать жилое помещение.

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников отметил, что аллергикам помимо заблаговременного приема назначенных препаратов и проветривания необходимо соблюдать заранее запланированную диету. Об этом пишет «ФАН».

По мнению специалиста, из рациона аллергикам можно исключить цитрусовые, орехи, некоторые специи, рыбу, продукты из какао-бобов и мед.

Также врач подчеркнул, что если нет кондиционера и квартира требует проветривания, можно затянуть марлей окна. Тогда пыльца будет в меньшей степени попадать в помещение. Также, по мнению врача, стоит приобрести увлажнитель воздуха и периодически поддерживать уровень влажности.

Тяжельников заметил, что также будут полезны прогулки на свежем воздухе во время дождя, но при этом выезжать в лес или парк в период цветения не рекомендуется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт указал на продукты, которые наилучшим образом подойдут для питания людей с сахарным диабетом.

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