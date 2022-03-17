Врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении

Эксперт посоветовал людям, страдающим от аллергии, начать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения, а также чаще проветривать жилое помещение.

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников отметил, что аллергикам помимо заблаговременного приема назначенных препаратов и проветривания необходимо соблюдать заранее запланированную диету. Об этом пишет «ФАН».

По мнению специалиста, из рациона аллергикам можно исключить цитрусовые, орехи, некоторые специи, рыбу, продукты из какао-бобов и мед.

Также врач подчеркнул, что если нет кондиционера и квартира требует проветривания, можно затянуть марлей окна. Тогда пыльца будет в меньшей степени попадать в помещение. Также, по мнению врача, стоит приобрести увлажнитель воздуха и периодически поддерживать уровень влажности.