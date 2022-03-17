Исследователь назвал оптимальный рацион для диабетиков

Исследователь назвал оптимальный рацион для диабетиков
Исследователь назвал оптимальный рацион для диабетиков. Фото: unsplash

Эксперт назвал продукты, которые наилучшим образом подойдут для питания людей с сахарным диабетом, а также указал, в какой промежуток времени в течение дня лучше их употреблять.

Китайский исследователь доктор Цинрао Сонг в ходе исследования выяснил, что, если человек с сахарным диабетом будет употреблять на завтрак картофель, днем цельные зерна, а на ужин зеленые овощи, то его жизнь может стать длиннее. Об этом пишет MedikForum.ru.

Отмечается, что люди, привыкшие есть определенный продукт в установленное время, реже умирают от сердечных недугов. Кроме того специалисты не рекомендуют есть много обработанного мяса.

По результатам исследования, употребление за завтраком картофеля и овощей с содержанием крахмала на 54% защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Также, включение в обед цельного зерна снижает риски заболевания на 33%, а употребление темных овощей и молока на ужин на 45%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Марченко назвала признак в горле, по которому можно обнаружить проблемы с ЖКТ.

врач Россия сахарный диабет сердечно-сосудистые заболевания


 

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