Врач указала на тревожный признак в горле, который может говорить о проблемах с ЖКТ

Врач указала на тревожный признак в горле, который может говорить о проблемах с ЖКТ
Врач указала на тревожный признак в горле, который может говорить о проблемах с ЖКТ. Фото: Pixabay

Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Марченко назвала признак, по которому можно обнаружить проблемы с ЖКТ.

Марченко рассказала, что боль в горле и наличие мокроты по утрам могут свидетельствовать о наличие у человека рефлюкс-эзофагита — воспаления слизистой оболочки пищевода, которое вызвано поступлением желудочного сока в пищевод. Об этом эксперт побеседовала с URA.RU.

«На начальных этапах человек может не чувствовать отрыжку и изжогу, но уже есть неполная работа сфинктера пищевода», — заметила врач.

Также специалист подчеркнула, что, когда человек лежит, происходит запрос желудочного сока, в следствии чего раздражение усиливается. В результате все может дойти до хронического фарингита. Раздраженная слизистая более подвержена инфицированию, отметила врач.

Марченко заявила, что существуют еще две причины боли в горле по утрам, одна из которых — это плохое дыхание носом, из-за чего человек во сне переходит на дыхание ртом, что вызывает сухость слизистой. Второй причиной боли в горле может быть сухой воздух.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт назвала основные симптомы образования тромба в легких, при обнаружении которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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