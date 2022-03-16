На тромб в легких у человека укажут несколько явных симптомов

На тромб в легких у человека укажут несколько явных симптомов. Фото: Pixabay

На тромб в легких у человека укажут несколько явных симптомов. Фото: Pixabay

Специалист назвала основные симптомы образования тромба в легких, при обнаружении которых необходимо срочно обратиться к врачу.

Врач-флеболог и эксперт по ультразвуковой диагностике Людмила Лапа заявила, что стоит насторожиться, если обнаружены такие симптомы, как болевые ощущения в грудине, одышка, гипоксия, головокружение, выделение крови при отхаркивании или кашле, синюшность кожных покровов и слизистой, стоит срочно обратиться к врачу для диагностики тромба в легких. Об этом специалист поделилась с «Вечерней Москвой».

При обнаружении названных признаков особенно важно обратиться к врачу пожилым людям, у которых имеются сосудистые заболевания, а также варикозное расширение вен.

Эксперт подчеркнула, что развитие патологии может появится как следствие осложнения тромбоза вен. Если вовремя не пройти осмотр и лечение, все может закончиться летальным исходом, предостерегла специалсит.

Лапа сообщила, что в случае, если осложнение перешло в тяжелую форму, врачи прибегают к хирургическому вмешательству. На первоначальном этапе применяется лечение сосудорасширяющими препаратами.

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