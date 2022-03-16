Эксперты назвали три продукта, способные сократить продолжительность жизни

Ученые рассказали, что есть продукты, которые способны сильно повлиять на продолжительность жизни человека.

Эксперты выделили три продукта, которые могут сделать человеческую жизнь несколько короче. Об этом пишет Merck Manual.

Специалисты из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания поделились, что в говядине, курице и молочных продуктах может скрываться потенциальная опасность, которая связана с содержанием в этих продуктах серных аминокислот. Их употребление в избытке может спровоцировать развитие заболеваний сердца и сосудов и даже привести к смерти.

Эксперты проверили здоровье более 120 000 участников исследования и заключили, что у тех, кто включал в рацион серные аминокислоты, в два раза больше «разумных значений», при этом риск сердечно-сосудистых проблем увеличивался на 12%, а вероятность преждевременной смерти — на 28%.

В тоже время эксперт по здоровому питанию Лиза Янг заметила, что полученные результаты не говорят о полном исключении говядины, курицы и молочных продуктов из меню. Она считает, что помимо этих продуктов необходимо есть больше фруктов, овощей, растительных белков, которые содержатся в бобах и орехах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты выявили признаки, по которым может быть обнаружен дефицит железа в человеческом организме.