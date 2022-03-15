Названы признаки дефицита железа в человеческом организме

Названы признаки дефицита железа в человеческом организме
Названы признаки дефицита железа в человеческом организме. Фото: Pixabay

Эксперты выявили признаки, по которым может быть обнаружен дефицит железа в человеческом организме.

Специалисты рассказали, какие симптомы могут сигнализировать о дефиците железа в организме. Об этом пишет Daily Express, публикую соответствующую статью.

Так, тревожными знаками могут стать учащенное сердцебиение, усталость, вялость, одышка, бледность кожи. Все это может свидетельствовать о дефиците железа, но для выявления нехватки этого элемента необходимо сдать анализа крови.

Эксперты предупреждают, что если вовремя не обнаружить дефицит железа и не начать его восполнять, могут начаться серьезные нарушения в работе организма.

Человек, у которого уровень железа ниже нормы, более уязвим перед заболеваниями и инфекциями. Также увеличивается риск появления осложнений на сердце и легкие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт поделилась, как нужно питаться весной, чтобы не было авитаминоза.

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