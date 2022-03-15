Эксперт дала несколько советов для спасения от весеннего авитаминоза

Эксперт дала несколько советов для спасения от весеннего авитаминоза
Эксперт дала несколько советов для спасения от весеннего авитаминоза. Фото: Pixabay

Специалист рассказала, как нужно питаться весной, чтобы не было авитаминоза.

Онколог, дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что в период межсезонья рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Этот совет может послужить хорошей профилактикой простудных заболеваний. Об этом пишет «Москва 24».

Аскорбиновую кислоту можно найти в шиповнике, черной смородине, облепихе, красном перце и квашеной капусте. По мнению эксперта, чтобы укрепить иммунитет, необходимо помнить про антиоксиданты, которые помогают организму бороться с вирусами, а также быстрее восстанавливаться.

Весной организму хорошо было бы получить витамин А, он в виде бета-каротина содержится в моркови, тыкве, батате и шпинате.

Еще один важны витамин — это витамин Е, который помогает укрепить защитные силы. Он содержится в семенах подсолнечника, тыквенных семечках, орехах и растительном масле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дефицит витамина D не восполняется только продуктами, для этого необходимо пребывать на солнце или принимать добавки.

авитаминоз весна витамины продукты Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт дала несколько советов для спасения от весеннего авитаминоза
«Яндекс» задумался о том, чтобы продать «Дзен» и ...
Движение от «Петроградской» до «Купчино» приостановили ...
Названы оставшиеся в Петербурге стационары, принимающие COVID-пациентов
Россия ввела санкции против Джо Байдена и его сына
В Минздрав подали заявку на регистрацию вакцины от COVID AstraZeneca
В Петербурге отменяют возможность закрыть больничный дистанционно
До -7 градусов: петербуржцев предупредили о ночных заморозках