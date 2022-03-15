Эксперт дала несколько советов для спасения от весеннего авитаминоза

Эксперт дала несколько советов для спасения от весеннего авитаминоза. Фото: Pixabay

Эксперт дала несколько советов для спасения от весеннего авитаминоза. Фото: Pixabay

Специалист рассказала, как нужно питаться весной, чтобы не было авитаминоза.

Онколог, дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что в период межсезонья рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Этот совет может послужить хорошей профилактикой простудных заболеваний. Об этом пишет «Москва 24».

Аскорбиновую кислоту можно найти в шиповнике, черной смородине, облепихе, красном перце и квашеной капусте. По мнению эксперта, чтобы укрепить иммунитет, необходимо помнить про антиоксиданты, которые помогают организму бороться с вирусами, а также быстрее восстанавливаться.

Весной организму хорошо было бы получить витамин А, он в виде бета-каротина содержится в моркови, тыкве, батате и шпинате.

Еще один важны витамин — это витамин Е, который помогает укрепить защитные силы. Он содержится в семенах подсолнечника, тыквенных семечках, орехах и растительном масле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дефицит витамина D не восполняется только продуктами, для этого необходимо пребывать на солнце или принимать добавки.