Ученые: дефицит витамина D невозможно восполнить продуктами

Ученые: дефицит витамина D невозможно восполнить продуктами
Фото: pixabay

Британские ученые доказали, что дефицит витамина D невозможно восполнить только продуктами. Для этого нужно пребывать на солнце или принимать добавки.

Витаминов группы D существует несколько: эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол (D3). При этом укреплению иммунитета способствует только витамин D3.

Получить витамин D2 можно только с продуктами, среди которых морская рыба, печень, зерновые, дрожжи, грибы, яйца и молочные продукты. А вот витамин D3, необходимый для иммунной системы, вырабатывается только при нахождении на солнце, пишет «Российская газета».

Исследование ученых из Университета Суррея показало, что если нет возможности пребывать на солнце, то для восполнения дефицита витамина D нужно принимать пищевые добавки. Диета в этом случае не поможет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врачи назвали три простых продукта, укрепляющих здоровье сердца.

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