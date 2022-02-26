Врачи назвали три простых продукта, укрепляющих здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются распространенной причиной смерти среди взрослого населения. Врачи-диетологи рассказали, что снизить риск развития болезней сердца помогут персики, фасоль и рыба.

По словам экспертом, в рационе должно присутствовать большое количество свежих фруктов и овощей. Лучше всего их есть целиком, не выживая в соки. Особое внимание рекомендуется уделить зелени.

Как сообщил PRIMPRESS, ученые подчеркнули, что одним из самых богатых и питательных фруктов назван персик, богатый микроэлементами, полезными для сердечно-сосудистой системы.

Помимо овощей и фруктов диетологи советуют обратить внимание на цельнозерновые продукты, макаронные изделия и хлеб. Они снижают риск инфаркта, метаболического синдрома и ишемической болезни сердца.

Не стоит забывать о таких продуктах, как чечевица, фасоль и нут. Они богаты клетчаткой, белком и представляют собой здоровую альтернативу белкам животного происхождения.

Также для здоровья сердца полезны жирная рыба и морепродукты. Рыба должна стать важной частью меню из-за содержания в ней большого количества необходимых для организма минеральных элементов. Нельзя пренебрегать и молочными продуктами, в них содержатся ценные компоненты, среди которых белки и аминокислоты.

Ученые подчеркнули, что людям, желающим придерживаться данной диеты, следует ограничить количество трансжиров и насыщенных жиров, заменив их ненасыщенными.

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