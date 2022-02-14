Врач рассказала, сколько минут ходьбы нужно для здорового сердца

Медики убеждены: избыточная масса тела приводит к прогрессированию атеросклероза, а также повышает риск развития инфарктов, инсультов, сахарного диабета и других опасных заболеваний. При этом не всегда лишние килограммы появляются из-за сидячего образа жизни и погрешностей в питании.

По разным данным, склонность к набору веса на 40-70% зависит от наследственности. Однако даже если она заложена у человека генетически, бороться с особенностью организма можно и нужно.

Эндокринолог поликлиники №5 Химкинской областной больницы Татьяна Рутковская рассказала aif.ru, как держать себя в форме при любой конституции. В первую очередь для этого нужны аэробные физические нагрузки. Уделять им нужно хотя бы 150 минут в неделю.

Самые безопасные виды двигательной активности – ходьба в умеренном темпе, плавание. Еще один популярный сегодня вариант – скандинавская ходьба с палками. Этот простой вид спорта позволяет поддерживать тело в тонусе и укреплять здоровье в любом возрасте. Главное – выходить на тренировки регулярно.

Если человек хочет сохранить сосуды здоровыми и предотвратить развитие опасных недугов, то рацион играет не менее важную роль. Нужно питаться от 3 до 5 раз в день. При этом самым питательным является завтрак. Первый прием пищи за день должен включать примерно 25% суточной нормы потребляемых калорий. Оставшиеся 75% рекомендовано распределять следующим образом: второй завтрак – 15%, обед – 35%, полдник – 10%, ужин – 15%.

Врач напомнила о вреде экстремального похудения для органов и систем организма. Кроме того, оно не обеспечивает длительного эффекта. В идеале за месяц потери веса не должны превышать 5-15% от изначальной массы тела, а сам процесс следует растянуть на несколько месяцев – от 3 до 6.