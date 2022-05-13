Роспотребнадзор может отменить масочный режим в Петербурге

Роспотребнадзор может отменить масочный режим в Петербурге. Фото: pexels

Роспотребнадзор может отменить масочный режим в Петербурге. Фото: pexels

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе.

Обращение было направлено Главному санитарному врачу России Анне Поповой. Таким образом, предлагается внести изменения в постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» и вовсе отменить в Северной столице масочный режим. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 40,6%. Более того, спад произошел по всем клиническим формам коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, кто может отменить масочный режим в Петербурге.