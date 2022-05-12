В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге не отменяют масочный режим

В Петербурге по-прежнему действует масочный режим. Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, кто эту меру может отменить.

Она заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что решение о введении масочного режима в Северной столице принимала Главный санитарный врач России Анна Попова, и только она может его отменить. Башкетова подчеркнула, что вопрос об отмене этой меры находится не в ее компетенции.

Глава петербургского Роспотребнадзора напомнила, что коронавирус из Петербурга еще не исчез. Поэтому для минимизации рисков заражения COVID-19 нужно продолжать следовать правилам санитарной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург на первом месте по заболеваемости коронавирусом. Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями.