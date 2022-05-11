Петербург на первом месте по заболеваемости коронавирусом

Петербург сегодня попал на первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 304 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 523 204 местных жителя. При этом 1 484 992 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 344 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 217 человек. Третье место у Татарстана — 193 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев.