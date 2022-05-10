В реанимациях «красных зон» находятся более 200 петербуржцев

В коронавирусных стационарах Санкт-Петербурга и ковидных реанимациях число пациентов все еще остается достаточно высоким. Сегодня по заболеваемости город снова занял лидирующую позицию.

По статистике Смольного от 10 мая, всего в стационарах находятся 1 430 пациентов, из которых 223 находятся в реанимации, а 48 подключены к ИВЛ. Соответствующее заключение следует из эпидемиологической справки.

Также указывается, что еще 5 267 петербуржцев лечатся амбулаторно. На карантине же сейчас находится 434 человека.

По новым случаям за сутки Северная столица встала на первое место с 309 заболевшими. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, вылечилось от болезни за сутки 316 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге врачи зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.