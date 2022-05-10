За сутки в Петербурге выявили еще 15 летальных случаев пациентов с COVID-19

За сутки в Петербурге выявили еще 15 летальных случаев пациентов с COVID-19
За сутки в Петербурге выявили еще 15 летальных случаев пациентов с COVID-19. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге за сутки врачи зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

О новых летальных случаях и количестве заболевших коронавирусом сегодня, 10 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Северная столица на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 17 летальных исходов за сутки. Далее идет Пензенская область с 6 смертями. В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 1 случай смерти от коронавируса.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 614 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 150 граждан, в том числе 101 человека за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир», который разработан компанией «Фармасинтез».

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