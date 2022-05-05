Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир»

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 &#171;Миробивир&#187;
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 "Миробивир". Фото: unsplash

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир», который был разработан компанией «Фармасинтез».

Препарат «Миробивир» зарегистрировали 4 мая в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на реестр лекарственных средств. Дозировка препарата — 150 плюс 100 мг.

Отмечается, что таблетки предназначены для лечения новой коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, не требующее дополнительной оксигенотерапии, следует из инструкции к препарату.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного жизненно важного препарата «L-тироксин». Производить «L-тироксин» будет российская фармацевтическая компания Renewal.

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