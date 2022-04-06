Минздрав зарегистрировал российский L-тироксин для щитовидки

Минздрав зарегистрировал российский L-тироксин для щитовидки
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на производство отечественного жизненно важного препарата «L-тироксин». Его принимают, чтобы отрегулировать работу щитовидной железы.

Как передает ТАСС, производить «L-тироксин» будет российская фармацевтическая компания Renewal. Сначала будет выпускаться до 500 тысяч упаковок ежемесячно в дозировках 50 и 100 микрограмм, затем до миллиона упаковок каждый месяц. Производство будет запущено в течение месяца.

Препарат эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в марте препаратов для лечения болезней щитовидной железы в России продали в пять раз больше, чем годом ранее. За неделю были выкуплены двухмесячные запасы.

Препарат «L-тироксин» стимулирует рост и развитие тканей, повышает их потребность в кислороде и способствует обмену веществ.

производство тироксина в россии тироксин щитовидная железа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Минфин России объявил о первом погашении обязательств по госдолгу в рублях
На 80% вырос спрос на земельные участки под Петербургом
Владимир Жириновский умер
Опубликован график разводки мостов в Петербурге на 2022 год
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла в рост
Митянина: в Петербурге растет число детей-инвалидов, а рождаемость падает
Минздрав зарегистрировал российский L-тироксин для щитовидки
Стало известно, когда в Петербурге начнется весна