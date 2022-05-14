Астронавты НАСА сообщили о трудностях из-за антироссийских санкций

Санкции Запада, введенные в отношении России, начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Стало известно о некоторых административных трудностях в работе астронавтов НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews ссылаясь на советников американского ведомства по безопасности.

В ходе заседания организации участница Консультативной группы по аэрокосмической безопасности и бывший астронавт Сьюзен Хелмс рассказала, что партнерство Вашингтона и Москвы ощущает последствия санкций, введенных в отношении России.

Отмечается, что авиакомпании сокращают или приостанавливают полеты в Москву, а кредитные карты, в свою очередь, трудно или невозможно использовать, потому что банки прекращают операции в России. Кроме того, проблемой является и добровольный отъезд некоторых сотрудников НАСА и членов их семей из России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко верит в существование внеземных цивилизаций.