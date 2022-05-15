Двоих подростков завалило при обрушении здания в Кронштадте

В воскресенье днем в Кронштадте произошло обрушение кровли заброшенного здания. Под завалами оказались двое юношей.

Как сообщили в петербургском ГУ МЧС, инцидент произошел около 15:30 на Цитадельской дороге, дом 5, лит. Б. В одноэтажном заброшенном здании частично обрушилась кровля. Под завалами оказались два человека. К месту происшествия прибыли спасатели, они достали пострадавших на поверхность и передали медикам.

По данным «Невских новостей», в результате ЧП пострадали два подростка 2005 и 2006 года рождения. Оба госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и тупыми травмами живота.

На месте происшествия от МЧС работают 13 человек личного состава с привлечением трех единиц техники.

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