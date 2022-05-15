Младенец в Киришах упал и впал в кому, пока мать была на кухне

Сотрудники полиции в Киришах выясняют обстоятельства госпитализации 10-месячного ребенка, оставленного без присмотра.

Как стало известно Gazeta.SPb, несчастный случай произошел накануне около 19:40 в квартире на Волховской набережной в Киришах. Младенец упал и ударился головой, когда его 29-летняя мать вышла на кухню приготовить детскую смесь.

Мальчик при падении получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Он госпитализирован с комой третьей степени и в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Отрадном пенсионер вонзил нож в шею сожительницы. Пенсионера доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.