В Отрадном пенсионер вонзил нож в шею сожительницы

В Отрадном пенсионер вонзил нож в шею сожительницы
Пенсионер ударил сожительницу ножом. Фото: unsplash

В Кировском районе Ленобласти полицией задержан пожилой мужчина, напавший с ножом на сожительницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в магазин «Росал» в Отрадном пришел пьяный пожилой мужчина. Он сообщил сотрудникам, что зарезал дочь в доме на Зарубина.

Прибывший наряд задержал 64-летнего пенсионера. Выяснилось, что мужчина во время ссоры с 29-летней сожительницей схватился за нож и ударил ее в шею. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевым ранением шеи.

Пенсионера доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сын убил пожилую мать табуреткой в квартире на Димитрова.

ленобласть ножевое ранение отрадное


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гепатолог Вялов: коронавирус и фиточай могут вызывать невирусный гепатит
В Петербурге организовали бесплатное тестирование на ВИЧ
Пенсионерам в РФ напомнили о льготе для дачников в 2022 году
Россиянам выплатят по 20 000 рублей на карту «Мир» в 2022 году
Sabah: зеленый чай помогает похудеть и укрепляет иммунитет
Президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО
Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с тратами на ...
Крупнейшая выставка кошек проходит в Петербурге