В Отрадном пенсионер вонзил нож в шею сожительницы

В Кировском районе Ленобласти полицией задержан пожилой мужчина, напавший с ножом на сожительницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в магазин «Росал» в Отрадном пришел пьяный пожилой мужчина. Он сообщил сотрудникам, что зарезал дочь в доме на Зарубина.

Прибывший наряд задержал 64-летнего пенсионера. Выяснилось, что мужчина во время ссоры с 29-летней сожительницей схватился за нож и ударил ее в шею. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевым ранением шеи.

Пенсионера доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сын убил пожилую мать табуреткой в квартире на Димитрова.