Сын убил пожилую мать табуреткой в квартире на Димитрова

Сын убил пожилую мать табуреткой в квартире на Димитрова
Убийство произошло в квартире на Димитрова. Фото: google.maps

В Петербурге выяснили причину смерти пожилой пенсионерки, тело которой нашли в квартире на Димитрова.

Как стало известно Gazeta.SPb, судмедэкспертиза показала, что 79-летняя женщина скончалась в результате черепно-мозговой травмы с размозжением головного мозга. Вскоре полиция установила, что она была убита ударом деревянной табуретки по голове, который нанес ее 50-летний сын.

Подозреваемый в убийстве матери был задержан 13 мая на месте происшествия, в квартире на улице Димитрова, 15/2. Само преступление произошло 10 мая, но полиция узнала об этом только 13-го, когда другой сын пенсионерки обнаружил ее труп и вызвал экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сына погибшей задержали и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДПС задержала пьяного подростка на каршеринге в Петербурге.

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