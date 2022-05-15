ДПС задержала пьяного подростка на каршеринге в Петербурге

ДПС задержала пьяного подростка на каршеринге в Петербурге
Пьяного подростка доставили в отдел полиции. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга дорожной полиции попался пьяный подросток, угнавший каршеринг.

Как стало известно Gazeta.SPb, автомобиль «Киа Рио» каршерингового сервиса остановили в ночь на 14 мая на улице Сизова. За рулем находился 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось на медосвидетельствовании.

Полицейские выяснили, что он угнал каршеринг, который был припаркован у дома на Большой Десятинной улице.

Установлено, что подросток нигде не работает и не учится. Также он состоит на учете в ПДН.

Несовершеннолетнего водителя забрали в отдел полиции, где на него составили административные протоколы. После его забрали законные представители.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что работницу пенсионного фонда в Петербурге изнасиловал знакомый.

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