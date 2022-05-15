Работницу пенсионного фонда в Петербурге изнасиловал знакомый

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах изнасилования 30-летней женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в отдел полиции пришла 30-летняя специалист пенсионного фонда. Она написала заявление об изнасиловании, обвинив в этом своего 33-летнего знакомого, проживающего на проспекте Ветеранов, 175/1. По словам петербурженки, все произошло, когда она была у него в гостях.

Предполагаемого насильника задержали в тот же вечер в его квартире на Ветеранов. Мужчину отвезли в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Новой Ладоге тринадцатилетнюю девочку развратили в подъезде.