В Новой Ладоге тринадцатилетнюю девочку развратили в подъезде

В Новой Ладоге тринадцатилетнюю девочку развратили в подъезде
В Новой Ладоге тринадцатилетнюю девочку развратили в подъезде. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волховском районе Ленинградской области задержали подозреваемого по делу о развращении в отношении тринадцатилетнего ребенка.

В четверг, 12 мая, в городе Новая Ладога несовершеннолетняя столкнулась с мужчиной. который совершил в отношении нее развратные действия. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло около 20:25 в подъезде жилого дома.

В полицию обратилась мать девочки. Позже, в 21:10 у места происшествия «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении преступления мужчину 1987 года рождения.

В настоящий момент подозреваемый находится в СПСЗЛ. Все детали произошедшего уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вечером пятницы двенадцатилетняя девочка попала в руки мужчины, который совершил в отношении нее развратные действия прям во дворе дома. Все произошло около 21:10, когда еще только начинает темнеть.

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